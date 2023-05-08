Малком намекнул Медведеву на премиальные за чемпионство, это попало в телетрансляцию

Бразильский нападающий «Зенита» Малком намекнул генеральному директору сине-бело-голубых Александру Медведеву на премиальные за чемпионство.
После победы в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2) и досрочного завоевания золота футболисты петербургской команды устроили празднования на поле. Малком подбежал к гендиректору «Зенита», обнял его, а потом показал функционеру жест пальцами, который символизирует материальное поощрение. Этот эпизод попал в объективы телекамер и был показан в прямом эфире.
Фото: Скриншот из прямого эфира «Матч ТВ»
Напомним, «Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- 8 мая 2023
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