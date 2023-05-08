Илюхина: цели «Зенита» неизменны — быть всегда и во всём первыми! Опережаем время!

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Елена Илюхина высказалась о победе сине-бело-голубых в чемпионате России, заявив, что цели петербуржцев остаются неизменными — быть всегда и во всём первыми.
«Зенит», став чемпионом в 2023 году, завоевал 22-й трофей в XXI веке! Опережая соперников, опережаем время. Наши цели неизменны — быть всегда и во всём первыми!» — приводит слова Илюхиной официальный телеграм-канал «Зенита».
«Зенит» стал чемпионом России уже в пятый раз подряд и 10-й в своей истории. За четыре тура до конца нынешнего сезона сине-бело-голубые оторвались от ближайшего преследователя, московского ЦСКА, на 12 очков, что гарантировало им выигрыш чемпионского титула. В 26-м туре «Зенит» обыграл «Спартак» в Санкт-Петербурге 3:2.
- 8 мая 2023
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