Илюхина: цели «Зенита» неизменны — быть всегда и во всём первыми! Опережаем время!

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Елена Илюхина высказалась о победе сине-бело-голубых в чемпионате России, заявив, что цели петербуржцев остаются неизменными — быть всегда и во всём первыми.

«Зенит», став чемпионом в 2023 году, завоевал 22-й трофей в XXI веке! Опережая соперников, опережаем время. Наши цели неизменны — быть всегда и во всём первыми!» — приводит слова Илюхиной официальный телеграм-канал «Зенита».

«Зенит» стал чемпионом России уже в пятый раз подряд и 10-й в своей истории. За четыре тура до конца нынешнего сезона сине-бело-голубые оторвались от ближайшего преследователя, московского ЦСКА, на 12 очков, что гарантировало им выигрыш чемпионского титула. В 26-м туре «Зенит» обыграл «Спартак» в Санкт-Петербурге 3:2.