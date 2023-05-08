Зырянов: Семак — лучший тренер России. «Зенит» — лучшая и самая сильная команда

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов лестно отозвался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке, назвав его лучшим специалистом в России. Также экс-футболист оценил шансы петербуржцев на шестое подряд чемпионство.
«Я, во-первых, поздравляю Сергея Богдановича Семака. Он самый лучший тренер России. Я ему вчера написал, поздравил его. И, естественно, «Зенит» – самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Самая стабильная и самая играющая команда РПЛ. Результат закономерен.
Перспективы «Зенита»? Если команда становится пять раз чемпионами, то легко представить, что им удастся это сделать в шестой раз. Но всегда есть какой-то процент вероятности, что этого может не произойти – шансы 50 на 50», – приводит слова Зырянова Metaratings.
- 8 мая 2023
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