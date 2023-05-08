Михаил Кержаков объяснил ошибку Селихова во время первого гола «Зенита»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков оценил эпизод матча 26-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком» (3:2).

«Ошибка Селихова? Он натянул, его накрыли. Селя хорошо ногами играет, для вратаря, который хорошо играет ногами, возможность совершить ошибку возрастает. Я играю попроще, например, но Селя ногами топ. Бывает такое», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, вчера, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена». Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. После этой победы сине-бело-голубые набрали 64 очка и стали недосягаемы для конкурентов за золото. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России пятый раз подряд.