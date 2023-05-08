В «Оренбурге» заявили, что выкупят форварда Брайана Мансилью
Поделиться
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб выкупит у аргентинского «Расинга» нападающего Брайана Мансилью, при этом функционер отказался отвечать на вопрос о сумме выкупа.
«Оренбург» в ближайшее время выкупит у «Расинга» права на Брайана Мансилью? Да, это так. Выкуп составит € 1,1 млн? Я не могу об этом говорить. Юристы клуба занимаются этим вопросом. Все договорились, всё обсудили, осталась юридическая составляющая, между клубами обмениваются документами», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В 22 сыгранных матчах за «Оренбург» в текущем сезоне 26-летний Мансилья отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:24
-
15:24
-
15:13
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:34
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:41
-
12:40
-
12:34
-
12:30
-
12:13
-
12:10
-
12:02
-
11:53
Партнерский контент