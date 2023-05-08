В «Оренбурге» заявили, что выкупят форварда Брайана Мансилью

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб выкупит у аргентинского «Расинга» нападающего Брайана Мансилью, при этом функционер отказался отвечать на вопрос о сумме выкупа.

«Оренбург» в ближайшее время выкупит у «Расинга» права на Брайана Мансилью? Да, это так. Выкуп составит € 1,1 млн? Я не могу об этом говорить. Юристы клуба занимаются этим вопросом. Все договорились, всё обсудили, осталась юридическая составляющая, между клубами обмениваются документами», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 22 сыгранных матчах за «Оренбург» в текущем сезоне 26-летний Мансилья отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.