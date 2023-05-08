Оганесян – о своём будущем в «Спартаке»: все мысли только об оставшихся играх

Нападающий московского «Спартака» Степан Оганесян, который в этом сезоне на правах аренды выступает за «Оренбург», ответил на вопрос о своём будущем в стане красно-белых после окончания срока аренды.

«Пока непонятно. Впереди ещё пять игр. Надо провести эти матчи, а по окончании сезона думать. Все мысли только об оставшихся играх, [о том, чтобы] провести их как можно более результативно и положительно», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА, который закончился со счётом 2:1 в пользу армейцев, «Оренбург» занимает в турнирной таблице восьмую строчку, имея в активе 39 очков. От пятого места, на котором находится «Ахмат», оренбуржцы отстают на четыре очка.