«Бавария» готова продать Садио Мане уже ближайшим летом

«Бавария» готова летом выслушать предложения по сенегальскому форварду Садио Мане.
В руководстве мюнхенского клуба считают, что трансфер не оправдал ожиданий, а сам футболист не может адаптироваться в команде, что подтвердил недавний конфликт с Лероем Зане. Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель не впечатлён игрой Мане и также не видит причин удерживать форварда в команде. Немецкий клуб планирует подписать нового центрального нападающего этим летом, и продажа сенегальца может принести дополнительные средства, сообщает 90min.
В «Баварии» понимают, что вряд ли смогут дорого продать 31-летнего игрока, но ожидается, что желаемая зарплата футболиста значительно сократит круг претендентов на него.
В текущем сезоне Бундеслиги Садио Мане принял участие в 22 матчах, забил в них семь голов и отдал четыре голевых передачи.
- 2 мая 2023
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