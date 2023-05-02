«Бавария» готова продать Садио Мане уже ближайшим летом

«Бавария» готова летом выслушать предложения по сенегальскому форварду Садио Мане.

В руководстве мюнхенского клуба считают, что трансфер не оправдал ожиданий, а сам футболист не может адаптироваться в команде, что подтвердил недавний конфликт с Лероем Зане. Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель не впечатлён игрой Мане и также не видит причин удерживать форварда в команде. Немецкий клуб планирует подписать нового центрального нападающего этим летом, и продажа сенегальца может принести дополнительные средства, сообщает 90min.

В «Баварии» понимают, что вряд ли смогут дорого продать 31-летнего игрока, но ожидается, что желаемая зарплата футболиста значительно сократит круг претендентов на него.

В текущем сезоне Бундеслиги Садио Мане принял участие в 22 матчах, забил в них семь голов и отдал четыре голевых передачи.