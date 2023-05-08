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Рианчо: верю, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России

Рианчо: верю, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о турнирных перспективах красно-белых в следующем сезоне чемпионата России. Испанец считает, что москвичи навяжут борьбу питерскому «Зениту».

«Зенит» заслуженно стал чемпионом — значит, в этом сезоне они были сильнее остальных. Думаю, скоро «Спартак» тоже станет чемпионом. Это большая команда, которая всегда бьётся за трофеи. Верю, что «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать первым. Почему нет?», — приводит слова Рианчо Legalbet.

В воскресенье, 7 мая, «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счётом 3:2 в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд. Красно-белые находятся на четвёртой строчке, набрав 49 очков.

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