Владимир Леонченко ответил, чувствует ли давление из-за новостей об уходе из «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко ответил, чувствует ли он давление из-за новостей об уходе из «Локомотива».
«Чувствую ли давление общественности из-за слухов о возможном уходе? Сегодня мы в очередной раз чувствовали поддержку болельщиков, за что их благодарим. Ничего другого я не чувствовал. Все поддерживали «Локомотив» и рады тому, что у клуба наконец-то улучшились результаты», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, после возобновления национального первенства «Локомотив» набрал 22 очка за девять матчей — это лучший результат наравне с «Зенитом» и ЦСКА. Команда вышла на девятое место в турнирной таблице. На момент зимней паузы железнодорожники располагались на 14-й строчке с отрывом от зоны вылета всего в одно очко.
- 8 мая 2023
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