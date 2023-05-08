Владимир Леонченко ответил, чувствует ли давление из-за новостей об уходе из «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко ответил, чувствует ли он давление из-за новостей об уходе из «Локомотива».

«Чувствую ли давление общественности из-за слухов о возможном уходе? Сегодня мы в очередной раз чувствовали поддержку болельщиков, за что их благодарим. Ничего другого я не чувствовал. Все поддерживали «Локомотив» и рады тому, что у клуба наконец-то улучшились результаты», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после возобновления национального первенства «Локомотив» набрал 22 очка за девять матчей — это лучший результат наравне с «Зенитом» и ЦСКА. Команда вышла на девятое место в турнирной таблице. На момент зимней паузы железнодорожники располагались на 14-й строчке с отрывом от зоны вылета всего в одно очко.