«Манчестер Сити» намерен включиться в гонку за Ким Мин Джэ

«Манчестер Сити» готов сразиться с «Манчестер Юнайтед» за подписание южнокорейского защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает Fichajes.
По информации источника, оба клуба готовы предложить € 60 млн за футболиста, который был одним из лучших защитников в текущем сезоне Серии А.
Сообщается, что Ким Мин Джэ рассматривается «горожанами» в качестве замены Эмерику Лапорту, который может покинуть клуб летом, так как является приоритетной целью «Барселоны».
В текущем сезоне на счету Ким Мин Джэ 32 матча в составе «партенопейцев» в Серии А, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Контракт игрока с неаполитанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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