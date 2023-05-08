«Манчестер Сити» намерен включиться в гонку за Ким Мин Джэ

«Манчестер Сити» готов сразиться с «Манчестер Юнайтед» за подписание южнокорейского защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает Fichajes.

По информации источника, оба клуба готовы предложить € 60 млн за футболиста, который был одним из лучших защитников в текущем сезоне Серии А.

Сообщается, что Ким Мин Джэ рассматривается «горожанами» в качестве замены Эмерику Лапорту, который может покинуть клуб летом, так как является приоритетной целью «Барселоны».

В текущем сезоне на счету Ким Мин Джэ 32 матча в составе «партенопейцев» в Серии А, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с неаполитанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.