Кристиан Эриксен стал лауреатом премии «Возвращение года» от Laureus World Sports Awards

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен победил в номинации «Возвращение года», получив приз на церемонии награждения Laureus World Sports Awards, которая состоялась сегодня, 8 мая.

Эриксен перенёс остановку сердца во время матча за сборную Дании на Евро-2020, этот момент потряс футбольный мир. Футболист сумел восстановиться и вернулся в профессиональный спорт.

14-й номер «красных дьяволов» вернулся в футбол в январе 2022 года после установки кардио-дефибриллятора, подписав контракт с «Брентфордом» во второй половине прошлого сезона. Летом он перебрался на «Олд Траффорд».

31-летний игрок входит в основную обойму Эрика тен Хага, приняв участие в 24 матчах английской Премьер-Лиги, в которых забил один гол и отдал семь голевых передач.