«Ноттингем» переиграл «Саутгемптон» в битве аутсайдеров АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Команды забили семь мячей. Игра завершилась победой «Ноттингема» со счётом 4:3.
Нападающий «лесников» Тайво Авонийи оформил дубль за три минуты. Его команда повела со счётом 2:0 уже к 21-й минуте игры. После этого и до перерыва команды успели обменяться голами.
На 51-й минуте защитник «святых» Лянцо Силвейра сократил разрыв в счёте, однако уже через 22 минуты хавбек «Ноттингема» Данило вернул своей команде преимущество в два мяча.
До финального свистка «Саутгемптон» сумел отыграть один гол. На 96-й минуте Уорд-Праус отличился с пенальти. Матч завершился победой «Ноттингема» со счётом 4:3.
Подопечные Стивена Купера занимают 16-е место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 33 очка в 35 играх. «Саутгемптон» располагается на последней, 20-й строчке. У команды 24 очка по итогам 35 матчей, и она почти потеряла шансы спастись от вылета.
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