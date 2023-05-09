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«Ноттингем» – «Саутгемптон» 4:3, результат матча 35-го тура АПЛ 8 мая 2023 года

«Ноттингем» переиграл «Саутгемптон» в битве аутсайдеров АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Команды забили семь мячей. Игра завершилась победой «Ноттингема» со счётом 4:3.

Нападающий «лесников» Тайво Авонийи оформил дубль за три минуты. Его команда повела со счётом 2:0 уже к 21-й минуте игры. После этого и до перерыва команды успели обменяться голами.

На 51-й минуте защитник «святых» Лянцо Силвейра сократил разрыв в счёте, однако уже через 22 минуты хавбек «Ноттингема» Данило вернул своей команде преимущество в два мяча.

До финального свистка «Саутгемптон» сумел отыграть один гол. На 96-й минуте Уорд-Праус отличился с пенальти. Матч завершился победой «Ноттингема» со счётом 4:3.

Подопечные Стивена Купера занимают 16-е место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 33 очка в 35 играх. «Саутгемптон» располагается на последней, 20-й строчке. У команды 24 очка по итогам 35 матчей, и она почти потеряла шансы спастись от вылета.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
08 мая 2023, понедельник. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
4 : 3
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Авонийи – 18'   2:0 Авонийи – 21'   2:1 Алькарас – 25'   3:1 Гиббс-Уайт – 44'   3:2 Силвейра – 51'   4:2 Данило – 73'   4:3 Уорд-Праус – 90+6'
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