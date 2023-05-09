Руни считает, что Роналду образца 2008 года не смог бы заиграть в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне являющийся главным тренером «Ди-Си Юнайтед», Уэйн Руни порассуждал на тему того, кто из его бывших партнеров смог бы играть за сегодняшний «Манчестер Сити».

«Смог бы «МЮ» образца 2008 года тягаться с нынешним «Манчестер Сити»? В наших встречах у нас были бы хорошие шансы, но в 38-матчевом сезоне у них было бы преимущество.

Мы были бы похожи на «Ливерпуль» Юргена Клоппа в этом смысле: можем обыграть «Сити», но в таблице в итоге немного ниже «горожан».

В нашей команде были футболисты, которые попали бы в состав этой команды. Пол Скоулз идеально вписался бы, Рио Фердинанд и Неманя Видич — тоже.

Думаю, что я тоже подошёл бы — и я бы с радостью поиграл с Холандом и де Брюйне», – приводит слова Руни The Times.

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