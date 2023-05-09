Игроки стартового состава «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над «Спартаком»

Футболисты «Зенита», которые вышли в стартовом составе на матч 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), получили по 5 млн рублей каждый, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, игроки, которые остались в запасе на эту игру, получили по 2 млн рублей премиальных.
Напомним, 7 мая прошёл матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Газпром Арена». Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
За питерцев отличились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (40-я мин.) и Иван Сергеев (90+2-я). У москвичей голами отметились Кейта Бальде (33-я мин.) и Квинси Промес (85-я).
После этого матча «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России пятый раз подряд.
- 9 мая 2023
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