Форвард «Оренбурга» Воробьёв: в следующем сезоне мы можем побороться даже за медали

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:2).

«В матче с ЦСКА «Оренбургу» не хватало последнего паса. Хорошо выходили из обороны, но есть большие проблемы в завершающей стадии.

Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть ещё шансы подняться выше — и все к этому стремятся. Никто из команды не хочет быть в середине таблицы. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» в турнирной таблице расположился на восьмой строчке, набрав 39 очков.