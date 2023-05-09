Дмитрий Галямин – о бразильцах «Зенита»: в России такую команду собрать нельзя

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин оценил влияние бразильцев на «Зенит».

«В России такую команду собрать нельзя. Это нормально, что пятикратный чемпион России, а всего десятикратный, по своему финансовому положению может позволить себе купить лучших игроков России. Не всех, правда.

Но другим клубам тоже непросто приглашать хороших иностранцев. Поэтому все в равных условиях. Давайте не привязываться: это бразильцы или аргентинцы. Будем говорить про иностранцев, которые могут стать достойной заменой. «Зениту» и другим клубам будет тяжелее их найти. Какой бы состав ни был, надо играть и выигрывать. Семак умеет управлять хорошими футболистами. Это одно из его больших достоинств», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России пятый раз подряд.