Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баранник: роль Дзюбы в «Локомотиве» очень весомая

Дмитрий Баранник: роль Дзюбы в «Локомотиве» очень весомая
Артём Дзюба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил выступление железнодорожников в весенней части чемпионата, а также роль нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Когда я говорил, что «Локомотив» финиширует в первой восьмёрке, меня считали сумасшедшим. Главное, они выполнили задачу, которая была поставлена на весну: сохранили место в Премьер-Лиге и наиграли определённые командные действия.

Роль Дзюбы очень весомая. Я меньше всех сомневался в том, что Артём добавит тех качеств, которых не хватало «Локомотиву» — задора, честолюбия, сделает команду сплочённой. Плюс после всех своих приключений он сам как человек амбициозный хотел доказать всем, что чего-то стоит в футболе. Все эти факторы сыграли позитивную роль для «Локомотива», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Локомотив» расположился в турнирной таблице на девятой строчке, набрав 35 очков.

Материалы по теме
Баранник: Баринову целесообразно оставаться в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023