Дмитрий Баранник: роль Дзюбы в «Локомотиве» очень весомая

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил выступление железнодорожников в весенней части чемпионата, а также роль нападающего Артёма Дзюбы в команде.
«Когда я говорил, что «Локомотив» финиширует в первой восьмёрке, меня считали сумасшедшим. Главное, они выполнили задачу, которая была поставлена на весну: сохранили место в Премьер-Лиге и наиграли определённые командные действия.
Роль Дзюбы очень весомая. Я меньше всех сомневался в том, что Артём добавит тех качеств, которых не хватало «Локомотиву» — задора, честолюбия, сделает команду сплочённой. Плюс после всех своих приключений он сам как человек амбициозный хотел доказать всем, что чего-то стоит в футболе. Все эти факторы сыграли позитивную роль для «Локомотива», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».
Напомним, после 26-го тура РПЛ «Локомотив» расположился в турнирной таблице на девятой строчке, набрав 35 очков.
- 9 мая 2023
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