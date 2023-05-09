Черчесов — о праздновании титула: зашёл в раздевалку, поздравил, объявил о выходных, ушёл

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о праздновании победы в чемпионате Венгрии.
«Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был. Мы хотели повторить прошлогодний успех. Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона. Для нас это был тест, о чём я и сказал ребятам перед игрой. Они ― молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.
В прошлый раз мне испортили костюм? В этот раз без эксцессов. Зашёл в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушёл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся — шампанское текло рекой», — сказал Черчесов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью читайте в ближайшее время.
- 9 мая 2023
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