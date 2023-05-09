Хиддинк: Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку по силам тренировать любую европейскую команду.

«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит». Он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», — сказал Хиддинк Sport24.

Под руководством Семака «Зенит» накануне выиграл пятый подряд чемпионский титул. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал не только пятым подряд, но и десятым в истории (с учётом чемпионатов СССР).

Российский тренер опередил по количеству титулов в национальном первенстве экс-тренера «Алании» и ЦСКА Валерия Газзаева, который побеждал в чемпионате России в 1995, 2003, 2005 и 2006 году.

Больше в российской истории побеждал только бывший тренер «Спартака» Олег Романцев — восемь раз (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).