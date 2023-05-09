Чанов: Набабкин несёт заряд команды-победителя, такого дядьку желательно иметь в команде

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал желание армейского клуба продлить контракт с защитником Кириллом Набабкиным.
«Я только за продление контракта с Кириллом Набабкиным. Он несёт в себе заряд команды-победителя. Разбрасываться такими игроками будет неправильно. Набабкин всегда выручает: появляется то слева в обороне, то справа. У него огромный опыт и хорошее понимание игры. Такого дядьку желательно иметь в команде.
Когда идёт тренировка, молодые и новички смотрят на лидеров команды и тянутся за ними. Например, Акинфеев — лидер тренировки вратарского цеха, ребята растут вслед за ним. Да, Набабкин не играет с первой до последней минуты в каждом матче на отлично. Но главное, что он даёт психологический опыт молодым футболистам», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
В текущем сезоне 36-летний Набабкин принял участие в 28 матчах в составе армейцев во всех турнирах и забил один гол.
- 9 мая 2023
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