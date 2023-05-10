Левандовски — о борьбе за титул в Бундеслиге: я за «Баварию». Надеюсь, они выиграют

Экс-нападающий «Боруссии» Дортмунд и «Баварии», а ныне игрок «Барселоны» Роберт Левандовски высказался насчёт борьбы за титул между его бывшими командами.

«Я слышал, как многие люди в Европе говорят, что для лиги было бы лучше, если бы Дортмунд стал чемпионом. Но я всегда за «Баварию » и скрещиваю пальцы, чтобы парни завоевали титул и показали, что они лучшие. В любом случае, три последних тура будут очень захватывающими», — цитирует Левандовски Ran.

Польский нападающий играл за дортмундскую «Боруссию» в период с 2010 по 2014 год, после чего на правах свободного агента перешёл в «Баварию». В Мюнхене Левандовски провёл восемь лет, прошлым летом он перебрался в «Барселону».

Прямо сейчас «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 65 очков, «Боруссия» – вторая, у неё 64 очка.