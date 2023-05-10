Родриго Эрнандес: «Реал» воспользовался первым шансом забить гол

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес после первого матча стадии 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1) отметил, что его команда контролировала игру в начале встречи, а хозяева воспользовались своим первым шансом забить гол, когда на 36-й минуте отличился Винисиус Жуниор. Во втором тайме счёт сравнял Кевин де Брёйне.
«В первые 25–30 минут мы контролировали игру, а затем они воспользовались своим первым шансом и забили невероятный гол. Но мы продолжали играть в свой футбол, несмотря на то что это было сложно. Требовалась серьёзная концентрация, потому что, когда теряешь мяч, его потом трудно вернуть», — сказал Родриго Эрнандес в эфире BT Sport.
Ответный матч состоится 17 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало в 22:00 мск
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