«Клуб не был в этой стадии еврокубков 50 лет». Черчесов оценил сезон «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал итоги сезона для своей команды.
«Если бы с первой и до последней игры у нас все футболисты были в строю, выводы по сезону можно было бы делать куда более верные. Но у нас был спад, мы провалили месяц, а причин точных здесь не знаешь: травмы, психологический спад после вылета из Лиги Европы или ещё что-то. В целом, мы довольны, что снова стали чемпионами, что дошли до той стадии еврокубков, в которой «Ференцвароша» не было 50 лет, что снова будем бороться за Лигу чемпионов.
Но очень хочется добавлять качественно в игре, чтобы мы не зависели от случайностей, нам нужен запас прочности. Потому что с «Карабахом» мы провалили буквально первые 15 минут игры, а этого хватило, чтобы вылететь из квалификации Лиги чемпионов», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 мая 2023
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