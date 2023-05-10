Майкл Оуэн: «Манчестер Сити» в восторге от ничьей с «Реалом»
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Бывший нападающий сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн поделился своими впечатлениями от первой игры полуфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» (1:1).
«Сити» в восторге от такого результата. Они доминировали в первом тайме и пропустили, а «Мадрид» был лучше во второй половине, а затем «горожане» забили. Забавная была игра», — цитирует Оуэна пресс-служба УЕФА.
Майкл провёл один год в стане «сливочных». Произошло это в сезоне 2004/2005, где англичанин сыграл в 45 матчах во всех турнирах и отметился 16-ю голами и четырьмя голевыми передачами. Из-за сильной конкуренции на позиции нападающего в мадридском клубе Оуэн вернулся в Англию, перейдя летом 2005 года в «Ньюкасл Юнайтед».
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