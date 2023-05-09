«Ростов» Карпина серьёзно пострадал от арбитра. Обновления в таблице ошибок судей РПЛ

26-й тур в РПЛ обошёлся без большого количества грубых ошибок арбитров. Не повезло лишь «Ростову» Валерия Карпина. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Роман Акбашев оформил победный гол в матче с «Ростовом», но его должны были удалять в первом тайме
Фото: ФК «Факел»
Предыдущие ошибки арбитров
Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура;
- таблица после 23-го тура;
- таблица после 24-го тура;
- таблица после 25-го тура.
Ошибки судей в 26-м туре
В прошедшем туре была всего одна грубая ошибка. В роли пострадавшей команды — «Ростов» Карпина.
- Евгений Кукуляк не показал прямую красную карточку футболисту «Факела» Роману Акбашеву в матче с «Ростовом».
«На 34-й минуте арбитр не показал прямую красную карточку игроку «Факела» за серьёзное нарушение правил. VAR почему-то не вмешался, а Акбашев, которого должны были удалить, впоследствии забил гол».
Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 26-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже. К слову, там он объясняет, почему второй гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было отменить, несмотря на фол Далера Кузяева.
Таблица ошибок судей после 26-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Урал»
|11
|5
|-6
|«Локомотив»
|10
|5
|-5
|«Крылья Советов»
|8
|4
|-4
|«Торпедо»
|4
|1
|-3
|«Динамо»
|5
|4
|-1
|«Ростов»
|7
|6
|-1
|«Краснодар»
|7
|7
|0
|«Сочи»
|4
|4
|0
|«Химки»
|5
|6
|+1
|«Ахмат»
|5
|7
|+2
|«Оренбург»
|6
|8
|+2
|ЦСКА
|2
|4
|+2
|«Факел»
|5
|8
|+3
|«Зенит»
|2
|5
|+3
|«Спартак»
|5
|9
|+4
|«Пари НН»
|6
|11
|+5
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