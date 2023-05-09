«Ростов» Карпина серьёзно пострадал от арбитра. Обновления в таблице ошибок судей РПЛ

Кукуляк не удалил футболиста «Факела», который потом оформил победный гол.

26-й тур в РПЛ обошёлся без большого количества грубых ошибок арбитров. Не повезло лишь «Ростову» Валерия Карпина. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Роман Акбашев оформил победный гол в матче с «Ростовом», но его должны были удалять в первом тайме Фото: ФК «Факел»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 26-м туре

В прошедшем туре была всего одна грубая ошибка. В роли пострадавшей команды — «Ростов» Карпина.

Евгений Кукуляк не показал прямую красную карточку футболисту «Факела» Роману Акбашеву в матче с «Ростовом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 34-й минуте арбитр не показал прямую красную карточку игроку «Факела» за серьёзное нарушение правил. VAR почему-то не вмешался, а Акбашев, которого должны были удалить, впоследствии забил гол».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 26-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже. К слову, там он объясняет, почему второй гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было отменить, несмотря на фол Далера Кузяева.

Таблица ошибок судей после 26-го тура РПЛ