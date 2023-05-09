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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

«Ростов» Карпина серьёзно пострадал от арбитра. Обновления в таблице ошибок судей РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Кукуляк не удалил футболиста «Факела», который потом оформил победный гол.

26-й тур в РПЛ обошёлся без большого количества грубых ошибок арбитров. Не повезло лишь «Ростову» Валерия Карпина. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Роман Акбашев оформил победный гол в матче с «Ростовом», но его должны были удалять в первом тайме

Роман Акбашев оформил победный гол в матче с «Ростовом», но его должны были удалять в первом тайме

Фото: ФК «Факел»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 26-м туре

В прошедшем туре была всего одна грубая ошибка. В роли пострадавшей команды — «Ростов» Карпина.

  • Евгений Кукуляк не показал прямую красную карточку футболисту «Факела» Роману Акбашеву в матче с «Ростовом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 34-й минуте арбитр не показал прямую красную карточку игроку «Факела» за серьёзное нарушение правил. VAR почему-то не вмешался, а Акбашев, которого должны были удалить, впоследствии забил гол».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 26-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже. К слову, там он объясняет, почему второй гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было отменить, несмотря на фол Далера Кузяева.

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«Кукуян вывез матч «Зенит» — «Спартак», но его работа удручает». Судейство в 26-м туре РПЛ
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«Кукуян вывез матч «Зенит» — «Спартак», но его работа удручает». Судейство в 26-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 26-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Урал»115-6
«Локомотив»105-5
«Крылья Советов»84-4
«Торпедо»41-3
«Динамо»54-1
«Ростов»76-1
«Краснодар»770
«Сочи»440
«Химки»56+1
«Ахмат»57+2
«Оренбург»68+2
ЦСКА24+2
«Факел»58+3
«Зенит»25+3
«Спартак»59+4
«Пари НН»611+5
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