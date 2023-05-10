Думаете, что разбираетесь в футболе? Регистрируйтесь на новую игру «Чемпионат Brainboy»

Завершается футбольный сезон, но не серия футбольных квизов!

Традиционно квиз «Чемпионат Brainboy» проходит каждый месяц. Пятая игра сезона начнётся 23 мая в 20:00 в баре Liberty.

Логика, эрудиция, интуиция и чувство юмора – вот что пригодится на игре в течение целых семи раундов. Ждать ли нам новых победителей или на пьедестале будет кто-то из фаворитов? Узнаем совсем скоро.

Остаётся меньше двух недель, успейте зарегистрироваться.