Агент Николича: Марко не против возвращения в Россию
Поделиться
Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что его клиент, тренер Марко Николич, готов вернуться в Россию. В данный момент он выбирает оптимальный для себя вариант продолжения карьеры.
«Думаю, Марко не против возвращения в Россию. Им сейчас интересуются многие команды, он выбирает лучший для себя вариант. Не сильно помогает и то, что не закончилась ситуация на Украине», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».
Ранее журналист Нобель Арустамян в своих соцсетях сообщал, что кандидатура Марко Николича может быть рассмотрена руководством московского «Динамо».
Сербский тренер уже работал с клубом чемпионата России. Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. С железнодорожниками он сумел выиграть Кубок России в сезоне-2020/21.
Комментарии
- 10 мая 2023
-
18:06
-
17:53
-
17:40
-
17:35
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
16:53
-
16:52
-
16:38
-
16:36
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:24
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:43
Партнерский контент