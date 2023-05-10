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Агент Николича: Марко не против возвращения в Россию

Агент Николича: Марко не против возвращения в Россию
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Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что его клиент, тренер Марко Николич, готов вернуться в Россию. В данный момент он выбирает оптимальный для себя вариант продолжения карьеры.

«Думаю, Марко не против возвращения в Россию. Им сейчас интересуются многие команды, он выбирает лучший для себя вариант. Не сильно помогает и то, что не закончилась ситуация на Украине», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Ранее журналист Нобель Арустамян в своих соцсетях сообщал, что кандидатура Марко Николича может быть рассмотрена руководством московского «Динамо».

Сербский тренер уже работал с клубом чемпионата России. Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. С железнодорожниками он сумел выиграть Кубок России в сезоне-2020/21.

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