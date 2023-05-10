Булыкин сравнил премиальные игроков «Зенита» с выплатами за чемпионский титул в «Аяксе»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о размере премиальных, которые «Зенит» выплатил игрокам за матч со «Спартаком».
«В любом клубе можно срезать бюджет в два раза, и практически ничего не поменяется. Но у «Зенита» такой бюджет, что если срезать его в два раза, всё равно будет очень много. У них хорошие спонсоры, поэтому они ни о чём не думают и уменьшать бюджет явгл не хотят.
Пять миллионов за матч со «Спартаком»? За один матч это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч. Однако я помню, что в «Аяксе» премиальные за чемпионство были намного больше — в десять раз. В то же время за игру там бонусы были меньше. Руководители говорили — смысл платить вам большие премиальные, если в конце вы не выиграете чемпионат или не выйдете в Лигу чемпионов? Та же система распространялась и на Кубок страны», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
Напомним, 7 мая «Зенит» переиграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги и досрочно оформил чемпионский титул. Сообщалось, что игроки «Зенита», попавшие в стартовый состав, получили по ₽ 5 млн.
Дмитрий Булыкин выступал за «Аякс» в сезоне-2011/2012, сыграв 19 матчей (девять голов) и завоевав с амстердамским клубом титул чемпиона Нидерландов.
- 10 мая 2023
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