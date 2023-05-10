Варди: слово «страдание» недостаточно сильное, чтобы передать мои чувства

Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал турнирное положение команды. После 35 сыгранных туров английской Премьер-лиги «лисы» находятся в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице.

«Это сложно. Думаю, слово «страдание» недостаточно сильное, чтобы передать мои чувства. Будучи в команде так долго и переживая с ней все взлёты и падения, я бы никогда не хотел вновь увидеть нас в подобной ситуации. Сложно принять то положение, в котором мы находимся. Но ничего нельзя поделать с тем, что уже произошло. Мы не можем изменить результат завершившихся игр. У нас осталось три игры, и нам нужно набрать очки. Всё просто», — приводит слова Варди Mirror.

В первом сезоне после возвращения в АПЛ (2014/2015) «лисы» также испытывали трудности, от вылета команду тогда спасла восьмиматчевая серия без поражений в концовке сезона. При этом в сезоне-2015/2016 «Лестер» сенсационно стал чемпионом Англии, после чего дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В трёх последних турах чемпионата Англии команда встретится с «Ливерпулем», «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом».