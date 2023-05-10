Влахович хотел бы перейти в «Арсенал»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович определился с клубом, в котором он хотел бы выступать с нового сезона, сообщает Goal.com.

По информации источника, форвард хочет покинуть туринскую команду в предстоящее трансферное окно. Влахович предпочитает перейти в «Арсенал», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Баварии». Сербский футболист желает попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге.

В текущем сезоне на счету нападающего 38 матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. За туринский клуб Влахович выступает с января 2022 года.

Контракт игрока с «бьянконери» рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.