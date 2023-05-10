Кобелев: командам РПЛ нужны деньги, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что для конкуренции с «Зенитом» клубам РПЛ нужны такие же финансовые возможности, как и у петербуржской команды.

«Чтобы командам РПЛ конкурировать с «Зенитом», надо иметь такой же бюджет, а потом уже всё остальное. Если не будет денег, команда никогда не купит футболистов такого уровня, как у «Зенита». Можно попытаться сделать команду из тех игроков, которые есть, но, к сожалению, это не работает.

Побеждают ли в футболе деньги? Скорее их количество. В какой-то таблице было показано, что если у команд примерно равные возможности, то всё зависит от менеджмента. Если разрыв в платежах большой, сложно что-то придумать. С другой стороны, клубы за приличные деньги покупают футболистов, которые вообще не должны играть в РПЛ.

У нас есть три-четыре клуба, помимо «Зенита», которые неплохо финансируются, но у них недостаточно хороший футбольный менеджмент. Эти руководители покупают непонятных футболистов. Если бы люди, которые расходуют деньги, были более профессиональными, то те три-четыре команды могли бы составить конкуренцию «Зениту», – приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, в 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.