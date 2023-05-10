«Рома» — «Байер». Экс-футболист «Зенита» в ловушке!

Становится всё интереснее — кто выиграет Лигу Европы? Развязка совсем близка, и в первом матче 1/2 финала 11 мая в 22:00 мск прозвучит стартовый свисток на встречу «Рома» — «Байер». В четвертьфинале римляне прошли «Фейеноорд» со счётом 4:2 по сумме двух матчей. Клуб из Леверкузена выиграл у «Юниона» (1:1 и 4:3).

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Кто фаворит?

Эксперты считают, что выиграет «Рома», и дают на её победу коэффициент 2.08. Шансы «Байера» оценили в 3.70. Букмекеры назвали наиболее вероятный счёт — 0:0. Поставить на него можно за 6.50.

Где смотреть матч «Рома» — «Байер»

Прямая трансляция встречи «Рома» — «Байер» будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1».

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» (11.05.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но таком же зрелищном турнире — Лиге Европы. 11 мая состоятся две встречи 1/2 финала турнира. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет леверкузенский «Байер». Начало — в 22:00 мск.

За последние четыре тура чемпионата Италии «Рома» не выигрывала. Вничью она сыграла с «Миланом» (1:1) и «Монцей» (1:1). Уступили «джаллоросси» сначала «Аталанте» (1:3), а затем «Интеру» (0:2). Из-за поражений они спустились на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А.

Месси хочет понять, сможет ли «Барселона» вернуть его.

Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. Шансы на то, чтобы получить по итогам сезона путёвку в главный еврокубковый турнир, снизились. Впрочем, списывать подопечных Жозе Моуринью со счетов определённо не стоит. Португалец в игре последнего тура с «Интером» использовал далеко не все ресурсы.

Во-первых, тренер решил прибегнуть к нестандартной схеме с четырьмя центральными полузащитниками. Во-вторых, он оставил в запасе основообразующего защитника — Криса Смоллинга — и лишь после 70 минут игры выпустил на поле двух лучших бомбардиров команды — Тэмми Абрахама и Пауло Дибалу.

Судя по всему, опытный португальский специалист решил сохранить большую часть сил для того, чтобы преуспеть в Лиге Европы. Стоит отметить, что у него очень богатый опыт выступлений в еврокубках. Победив в Лиге конференций в прошлом сезоне, Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим все три турнира.

Представитель Писарского назвал его переход в «Крылья Советов» ошибкой.

Если Жозе и в этом сезоне удастся победить, мало кто удивится. Хотя в грядущем матче римлян ждёт сложный соперник. «Байер» очень сильно прибавил благодаря назначению легендарного Хаби Алонсо на должность главного тренера.

Испанцу удалось до неузнаваемости преобразить «фармацевтов». У них появились красивый рисунок игры и ряд новоиспечённых лидеров, к которым уже присматривается ряд топовых клубов. Также увеличилась глубина состава. Здорово в качестве игрока ротации стал проявлять себя бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Иранец долго не мог освоиться в составе «львов», но с приходом Алонсо он вернул былые кондиции и начал приносить пользу. В последних 11 турах чемпионата Германии Азмун забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Также он отметился голевым пасом в первом матче 1/4 финала с «Юнионом».

За последние 10 встреч в немецкой Бундеслиге «Байер» уступил только «Кёльну» (1:2). Также он сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0) и «Унионом» (0:0). Во всех остальных случаях «фармацевты» одержали победы.

К предстоящему матчу «львы» подходят в гораздо лучшем тонусе, чем «Рома». Однако у Хаби Алонсо гораздо меньше тренерского опыта в еврокубках, чем у Моуринью. Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит 1Х + ТМ 3.5 за коэффициент 1.73.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы в Бельгии «львы» не сумели обыграть «Юнион» (1:1), который заметно уступает «Роме» по силе. То, что грядущая игра состоится в Риме, даёт большое преимущество «волкам». За 17 туров в Серии А дома они проиграли только пять матчей и два раза сыграли вничью.

В ответной встрече у команды из Леверкузена будет фора. В Италии её задачей наверняка будет не проиграть. Подогревает интерес то, что и в Моуринью, и в Алонсо заинтересованы топовые клубы. Португальца хочет видеть «ПСЖ», а испанца – мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

Гласнер: я покидаю пост главного тренера «Айнтрахта».

Большого количества голов не ждём, ведь Моуринью предпочитает играть вторым номером, от обороны. Результативность у его подопечных небольшая, но и пропускают они очень редко, особенно дома. За 17 туров в Серии А на своём поле «джаллоросси» забили 24 мяча, а сами пропустили только 12.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер» 11 мая 2023 года

«Байер» набрал потрясающий ход благодаря Алонсо, но у испанского специалиста гораздо меньше опыта выступлений в еврокубках, чем у Моуринью. На исключено, что португалец переиграет его тактически и за счёт надёжной обороны добудет победу в первом матче. К тому же Жозе дал отдохнуть лидерам «Ромы». «Фармацевты» наверняка навяжут борьбу и, возможно, даже сумеют зацепиться за ничью, но на большее в Италии им вряд ли удастся претендовать.

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.73.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии».

Прогноз на матч «Рома» — «Байер» с коэффициентом 3.42.

Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в Лиге чемпионов.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» с коэффициентом 3.62.