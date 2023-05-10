Томори станет третьим англичанином, который сыграет в полуфинале ЛЧ за клуб не из АПЛ

Защитник «Милана» Фикайо Томори станет только третьим англичанином в истории Лиги чемпионов, который сыграет в полуфинале турнира за клуб не из Англии, сообщает Opta.

До Томори это делали Стив Макманаман, дважды добиравшийся до полуфинальной стадии Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (в сезонах-1999/2000 и 2002/2003), а также Оуэн Харгривз (в сезоне-2000/2001), игравший в 1/2 финала с «Баварией». И Макманаман, и Харгривз со своими клубами становились победителями турнира.

Напомним, через несколько минут на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») начнётся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» сыграет с «Интером». Английский защитник Фикайо Томори готовится выйти в стартовом составе команды Стефано Пиоли.