Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томори станет третьим англичанином, который сыграет в полуфинале ЛЧ за клуб не из АПЛ

Томори станет третьим англичанином, который сыграет в полуфинале ЛЧ за клуб не из АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Милана» Фикайо Томори станет только третьим англичанином в истории Лиги чемпионов, который сыграет в полуфинале турнира за клуб не из Англии, сообщает Opta.

До Томори это делали Стив Макманаман, дважды добиравшийся до полуфинальной стадии Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (в сезонах-1999/2000 и 2002/2003), а также Оуэн Харгривз (в сезоне-2000/2001), игравший в 1/2 финала с «Баварией». И Макманаман, и Харгривз со своими клубами становились победителями турнира.

Напомним, через несколько минут на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») начнётся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» сыграет с «Интером». Английский защитник Фикайо Томори готовится выйти в стартовом составе команды Стефано Пиоли.

Материалы по теме
«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023