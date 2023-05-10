«Милан» — «Интер»: Джеко открыл счёт на 8-й минуте

В эти минуты на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане проходит первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.
На восьмой минуте Эдин Джеко открыл счёт, выведя гостей вперёд — он замкнул подачу с углового.
«Милан» вышел со второго места из группы с «Челси», «Зальцбургом» и загребским «Динамо», победил в 1/8 финала «Тоттенхэм», а в четвертьфинале обыграл «Наполи». «Интер» финишировал вторым в квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией», а затем прошёл «Порту» и «Бенфику».
В текущем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. Матч за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
- 10 мая 2023
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:50
-
20:48
-
20:30
-
20:29
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:44
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:32