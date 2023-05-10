«Милан» — «Интер»: Джеко открыл счёт на 8-й минуте

В эти минуты на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане проходит первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.

На восьмой минуте Эдин Джеко открыл счёт, выведя гостей вперёд — он замкнул подачу с углового.

«Милан» вышел со второго места из группы с «Челси», «Зальцбургом» и загребским «Динамо», победил в 1/8 финала «Тоттенхэм», а в четвертьфинале обыграл «Наполи». «Интер» финишировал вторым в квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией», а затем прошёл «Порту» и «Бенфику».

В текущем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. Матч за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.