Балахнин: «Локомотив» из гадкого утёнка превратился в прекрасного лебедя

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о преображении «Локомотива» после зимней паузы.
«Локомотив» легко разобрался с «Сочи» в игре 26-го тура. Ожидаемый ли это результат? Думаю, да. Вариантов там не было. «Сочи» сейчас выглядит не так убедительно. А «Локомотив» – наиболее свежая и интересная команда в РПЛ, даже учитывая «Зенит».
Железнодорожники и без Дзюбы были сильной командой — но пришёл Артём, и если ему доверять, то он может повести за собой. Так и получилось. Там и состав хороший, плюс «Локомотив» стал коллективом. А Дзюба – волевой игрок, который тянет за собой партнёров. И «Локомотив» из гадкого утёнка превратился в прекрасного лебедя», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
После зимней паузы «Локомотив» провёл девять матчей в чемпионате России, в которых одержал семь побед и ещё один раз сыграл вничью, проиграв только «Зениту» (1:2).
- 11 мая 2023
-
00:10
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 10 мая 2023
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:16
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
21:15