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Балахнин: «Локомотив» из гадкого утёнка превратился в прекрасного лебедя

Балахнин: «Локомотив» из гадкого утёнка превратился в прекрасного лебедя
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о преображении «Локомотива» после зимней паузы.

«Локомотив» легко разобрался с «Сочи» в игре 26-го тура. Ожидаемый ли это результат? Думаю, да. Вариантов там не было. «Сочи» сейчас выглядит не так убедительно. А «Локомотив» – наиболее свежая и интересная команда в РПЛ, даже учитывая «Зенит».

Железнодорожники и без Дзюбы были сильной командой — но пришёл Артём, и если ему доверять, то он может повести за собой. Так и получилось. Там и состав хороший, плюс «Локомотив» стал коллективом. А Дзюба – волевой игрок, который тянет за собой партнёров. И «Локомотив» из гадкого утёнка превратился в прекрасного лебедя», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После зимней паузы «Локомотив» провёл девять матчей в чемпионате России, в которых одержал семь побед и ещё один раз сыграл вничью, проиграв только «Зениту» (1:2).

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