Димарко оформил пять голевых за сезон ЛЧ, повторив достижение Срны, Карвахаля и Альбы

Защитник «Интера» Федерико Димарко, автор голевой передачи на Генриха Мхитаряна в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Миланом», оформил пятый ассист в текущем розыгрыше турнира. Он стал только четвёртым защитником с сезона-2003/2004, кому удалось отдать пять результативных передач за сезон в ЛЧ после Дарио Срны, Дани Карвахаля и Жорди Альбы, сообщается Opta.

Напомним, несколько минут назад завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал дома «Интер». Финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:0. Команда Симоне Индзаги обеспечила себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.