Димарко оформил пять голевых за сезон ЛЧ, повторив достижение Срны, Карвахаля и Альбы

Защитник «Интера» Федерико Димарко, автор голевой передачи на Генриха Мхитаряна в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Миланом», оформил пятый ассист в текущем розыгрыше турнира. Он стал только четвёртым защитником с сезона-2003/2004, кому удалось отдать пять результативных передач за сезон в ЛЧ после Дарио Срны, Дани Карвахаля и Жорди Альбы, сообщается Opta.
Напомним, несколько минут назад завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал дома «Интер». Финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:0. Команда Симоне Индзаги обеспечила себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
- 11 мая 2023
-
01:29
-
01:22
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:44
-
00:37
-
00:37
-
00:35
-
00:22
-
00:20
-
00:20
-
00:14
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 10 мая 2023
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:16
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:35
-
22:31