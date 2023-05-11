Индзаги дал послематчевый комментарий после победы «Интера» в игре с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче с «Миланом» (2:0) в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов.

«Я очень доволен, первый тайм был невероятным, мы действительно могли забить больше двух голов. Это была отличная игра, мы уже преодолели несколько раундов турнира, поэтому знаем, что это — только половина. Во время второго матча с нами будут наши болельщики, мы знаем, что нужно совершить ещё одно усилие для того, чтобы мечта сбылась», — сказал Индзаги в интервью Amazon Prime Italia.

Оба мяча «Интера» были забиты в начале игры — на восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, а на 11-й — полузащитник Генрих Мхитарян. Ответный матч состоится 16 мая.