Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал победу «нерадзурри» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с «Миланом» (2:0), дав послематчевое интервью.

«Во втором тайме мы играли плохо. Это ещё не конец, мы должны быть осторожны, когда противостояние возобновится. Стал ли финал в Стамбуле ближе? Ни в коем случае. Сегодня мы забили два гола, но есть ещё ответный матч, и в следующий раз то же самое могут сделать сами соперники. Рафаэл Леау? Он станет дополнительной нагрузкой, это самый сильный игрок «Милана». Но настоящая сила заключается в команде и желании добиться успеха в том, что в начале года казалось немыслимым», — приводит слова Ачерби Pazzi Di Fanta.

35-летний Ачерби, играющий на позиции центрального защитника, провёл на поле все 90 минут матча.