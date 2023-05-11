Ачерби: стал ли финал в Стамбуле ближе? Ни в коем случае

Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал победу «нерадзурри» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с «Миланом» (2:0), дав послематчевое интервью.
«Во втором тайме мы играли плохо. Это ещё не конец, мы должны быть осторожны, когда противостояние возобновится. Стал ли финал в Стамбуле ближе? Ни в коем случае. Сегодня мы забили два гола, но есть ещё ответный матч, и в следующий раз то же самое могут сделать сами соперники. Рафаэл Леау? Он станет дополнительной нагрузкой, это самый сильный игрок «Милана». Но настоящая сила заключается в команде и желании добиться успеха в том, что в начале года казалось немыслимым», — приводит слова Ачерби Pazzi Di Fanta.
35-летний Ачерби, играющий на позиции центрального защитника, провёл на поле все 90 минут матча.
- 11 мая 2023
-
01:29
-
01:22
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:44
-
00:37
-
00:37
-
00:35
-
00:22
-
00:20
-
00:20
-
00:14
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 10 мая 2023
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:16
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:35
-
22:31