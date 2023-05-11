Ди Мария: сейчас Лига Европы — всё для меня

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария рассказал о важности предстоящих матчей полуфинала Лиги Европы.

«Сейчас Лига Европы — всё для меня, ведь я всего раз участвовал в ней и ни разу не выигрывал. Это важный турнир, в котором в этом сезоне играли многие большие клубы, такие как «Юнайтед» и «Арсенал». Они выбыли, а «Ювентус» продолжает бороться. И вот мы здесь.

Выйти в финал любого турнира престижно. Это очень важно для меня. И наши болельщики нуждаются в этом. Они хотят, чтобы мы вышли в финал. Мы мотивированы. Надеюсь, что сможем это сделать. Знаем, что нам будет противостоять соперник, который выигрывал Лигу Европы каждый раз, когда выходил в полуфинал. Мы должны прервать эту серию», — приводит слова Ди Марии пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 11 мая, состоится первый матч полуфинального противостояния в Лиги Европы между «Ювентусом» и «Севильей». Начало матча в 22:00 по мск.

Победитель противостояния встретится с кем-то из второй пары полуфинала — «Рома» против «Байера».