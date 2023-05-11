«Ювентус» принимает «Севилью», «Байер» в гостях у «Ромы». Полуфиналы Лиги Европы. LIVE

Сегодня, 11 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций. Во втором по значимости еврокубке сойдутся «Ювентус» и «Севилья», а также «Рома» и «Байер».

«Севилья» – главный специалист по Лиге Европы (и Кубку УЕФА соответственно), этот турнир испанский клуб выигрывал шесть раз. «Ювентус», кстати, тоже побеждал – трижды. «Рома» лишь раз играла в финале (1991 год), а «Байер» взял трофей в сезоне-1987/1988. Получается, только римлянам не хватает желаемой чаши.

В самом младшем еврокубке путёвку в финал разыграют «Фиорентина» и «Базель» с одной стороны и «Вест Хэм» и АЗ – с другой.

«Фиорентина» взяла два еврокубковых трофея (Суперкубок УЕФА – 1961 и Кубок Митропы – 1966), «Базель» даже ни разу не бывал в финалах. «Вест Хэм» выиграл Кубок обладателей кубков в 1965-м и стал победителем Кубка Интертото в 1999-м. У АЗ нет евротрофеев – только финал Кубка УЕФА – 1981.