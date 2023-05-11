Стала известна позиция «Баварии» по будущему в команде Томаса Мюллера

Стало известно, что мюнхенская «Бавария» планирует делать со своим нападающим Томасом Мюллером. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, руководство «Баварии» хочет сохранить нападающего в команде до истечения его контракта в июне 2024 года. Также не исключён вариант, что мюнхенский клуб продлит контракт с ветераном ещё на один сезон. Однако Мюллер перестал быть неприкасаемым в «Баварии» после прогресса Джамала Мусиалы, и его переход в другой клуб всё ещё может состояться.

Ранее сам Мюллер отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Баварии», опубликовав ироничный пост в своих социальных сетях.

Мюллер забил семь голов и сделал 11 результативных передач в 37 сыгранных за «Баварию» матчах в этом сезоне.

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