Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Баварии» по будущему в команде Томаса Мюллера

Стала известна позиция «Баварии» по будущему в команде Томаса Мюллера
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, что мюнхенская «Бавария» планирует делать со своим нападающим Томасом Мюллером. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, руководство «Баварии» хочет сохранить нападающего в команде до истечения его контракта в июне 2024 года. Также не исключён вариант, что мюнхенский клуб продлит контракт с ветераном ещё на один сезон. Однако Мюллер перестал быть неприкасаемым в «Баварии» после прогресса Джамала Мусиалы, и его переход в другой клуб всё ещё может состояться.

Ранее сам Мюллер отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Баварии», опубликовав ироничный пост в своих социальных сетях.

Мюллер забил семь голов и сделал 11 результативных передач в 37 сыгранных за «Баварию» матчах в этом сезоне.

Материалы по теме
Томас Мюллер поиронизировал над информацией об уходе из «Баварии»

Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023