Беллингем принял предложение «Реала» о контракте. Переговоры с «Боруссией» пройдут в мае
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем согласовал все детали своего контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, английский футболист принял все условия мадридского клуба ещё 10 дней назад и находится в предвкушении перехода в «Реал». Ожидается, что представители испанского клуба в мае встретятся с руководством «Боруссии», чтобы утвердить окончательную сумму компенсации и финальные условия трансфера.
19-летний Беллингем отметился 13 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 41 сыгранном матче за «Боруссию» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 120 млн.
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