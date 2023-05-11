Экс-футболист сборной России Владимир Нидергаус объявлен АБФФ персоной нон грата

Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) на своём официальном сайте объявила о присуждении бывшему нападающему сборной России Владимиру Нидергаусу статуса персоны нон гранта.

Нидергаус известен своей игрой за волгоградский «Ротор». Нападающий играл за волгоградцев с 1992 по 1998 год и с 1999 по 2000 год. За сборную России Нидергаус сыграл один матч в 1994 году. Форвард провёл семь минут на поле в товарищеской игре с Австрией (3:0).

С 2021 года Нидергаус работал спортивным директором солигорского «Шахтёра» в Беларуси. АБФФ обвиняет функционера в участии в организации договорных матчей в чемпионате страны. Ранее стало известно, что «Шахтёр» лишили золотых медалей сезона 2022 года, которые теперь получил БАТЭ.