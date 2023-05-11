Поздеева: хочется, чтобы и у женского «Зенита» было 10 чемпионских титулов

Полузащитник женского санкт-петербургского «Зенита» Анастасия Поздеева заявила, что хотела бы, чтобы у её команды тоже было 10 чемпионских титулов, как и у одноклубников-мужчин.

«За счёт чего у нас получается держать результат на протяжении восьми матчей? У нас стоит задача побеждать в каждой игре. И мы с этим справляемся.

Придаёт ли дополнительный стимул досрочное чемпионство мужской команды? Конечно, хочется, чтобы в будущем и у женской команды было 10 чемпионских титулов», — приводит слова Поздеевой официальный сайт женского «Зенита».

«Зенит» выиграл восемь из восьми матчей женской Суперлиги в текущем сезоне и уступает первое место в турнирной таблице московскому ЦСКА только по дополнительным показателям.