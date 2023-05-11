Андрей Мостовой: Малкому можно и нужно уезжать из «Зенита»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможном уходе из клуба бразильских футболистов, заявив, что нападающему Малкому можно и нужно уезжать в европейский чемпионат.
«Уедут ли бразильцы? Не знаю. По всем не знаю, а по Малкому, как он сезон проводит, ему можно и нужно уезжать. Не знаю. Всякие слухи ходят. Буду очень рад за него, он в этом году огромный красавец», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появлялась информация, что Малкомом интересуются французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал», однако эти слухи были опровергнуты агентом бразильского нападающего. В 32 матчах за «Зенит» в текущем сезоне форвард отметился 25 забитыми мячами и девятью результативными передачами.
Мостовой очень эмоционально отпраздновал победу над «Спартаком»
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