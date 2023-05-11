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Антон Бобёр — о Писарском: нужно забить в чемпионате, тогда вся результативность вернётся

Антон Бобёр — о Писарском: нужно забить в чемпионате, тогда вся результативность вернётся
Антон Бобёр и Юрий Жирков
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о выступлении самарской команды в этом сезоне.

«Не сказал бы, что «Крылья» после игры с «Пари НН» поплыли психологически. Им просто не хватает победы, после которой будет всё лучше. Также футболистам самарского клуба не хватает уверенности, которая, опять же, приходит через выигранные матчи. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать ситуацию более детально.

Надеюсь, та игра, которую «Крылья» показывают, даст результат в итоговой таблице РПЛ. Думаю, что всё будет в порядке по итогу. Если говорить про Писарского, то тут всё то же самое. Владимиру нужно забить в чемпионате, и тогда вся результативность вернётся. Ему гола не хватает так же, как «Крыльям» победы, всё взаимосвязано. Нельзя трансфер Писарского в «Крылья» назвать неудачным, у него просто не идёт», — приводит слова Бобра Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке, набрав 25 очков.

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