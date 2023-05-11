«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» готовят предложения по трансферу Гехи

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» готовят свои предложения по трансферу защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство лондонского клуба готово выслушать предложения по защитнику. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» намерены сделать запросы по трансферу игрока в самое ближайшее время.

Сообщается, что для «Кристал Пэлас» будет затруднительно удержать 22-летнего защитника в своей команде ещё как минимум на один сезон. При этом боссы «орлов» рассчитывают выручить с продажи игрока не менее € 50–60 млн.

В текущем сезоне на счету Гехи 37 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн. Отмечается, что у лондонского «Челси» есть опция первоочередного выкупа и значительный процент с последующей продажи своего воспитанника.