«Ювентус» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 11 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встретятся «Ювентус» и «Севилья». Команды сыграют на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра Даниэля Зиберта (Германия) прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы:
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.
«Севилья»: Боно, Баде, Гудель, Навас, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хиль, Эн-Несири.
На стадии 1/4 финала «Ювентус» по сумме двух матчей оказался сильнее португальского «Спортинга» с общим счётом 2:1.
«Севилья» на предыдущей стадии переиграла в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед». Общий счёт — 5:2.
Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.
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