Канчельскис: Сёмин ещё молодой и перспективный

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис поздравил экс главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения.
«Не сказал ли Юрий Сёмин своего последнего слова в футболе? Он ещё молодой и перспективный тренер! Здоровья ему, такие специалисты нужны нашему футболу. Думаю, он ещё не сказал своего последнего слова в футболе, пока у нас проходимцы переходят из одной команды в другую.
Думаю, ему можно ещё поработать, но тут уже зависит от руководителей клубов. Молодым тренерам не хватает опыта, но они кому-то сказки о своих навыках рассказывают. Желаю Юрию Павловичу, чтоб он ещё поработал где-то. Буду переживать за него и болеть.
Могу ли назвать его одним из лучших специалистов в советском и постсоветском футболе? Конечно, да. Его можно поставить в один ряд с Бесковым, Лобановским, Ивановым, Кучеревским, Газзаевым, Емецем, Садыриным, Бышовцем, Романцевым и остальными», — цитирует Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».
- 11 мая 2023
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