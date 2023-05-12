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Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в первом матче с «Байером» в Лиге Европы

Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в первом матче с «Байером» в Лиге Европы
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Байером» (1:0). Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Это всё заслуга ребят. У них есть этот менталитет, это желание и чувство ответственности за то, чтобы отдать всё и сделать болельщиков счастливыми. У нас были отличные моменты, но сегодня мы увидели болельщиков и то, что они для нас делают. Даже меня, у которого за плечами большой опыт, это поражает. Сегодня была непростая игра, интеллектуально это был очень сложный матч. Тяжело играть против «Байера», сохранять концентрацию в течение 90 минут, играть на победу и в то же время знать, что потеря мяча может иметь разрушительные последствия на контратаке. Ребята сделали всё возможное, чтобы победить в первом матче», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Ответный матч между командами состоится 18 мая.

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